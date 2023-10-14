استمرار فرص الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب السعودية

تُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى أن الطقس سيكون مُستقرًّا وحارًّا بوجه عام في أجزاء واسعة من المملكة، وحارًّا نسبيًّا إلى معتدل في الجبال العالية جنوب المملكة.