استمرار فرص الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب السعودية

تُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى أن الطقس سيكون مُستقرًّا وحارًّا بوجه عام في أجزاء واسعة من المملكة، وحارًّا نسبيًّا إلى معتدل في الجبال العالية جنوب المملكة.
كما تُشير آخر التوقعات الجوية إلى وجود احتمالية بتجدد تشكل السحب الركامية الرعدية على أجزاء متفرقة من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتشمل أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وصولًا لمرتفعات الطائف، قد تشمل بشكلٍ متفرق أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
يوم السبت يُتوقّع أن تبقى الفرصة مُهيأة لتساقط زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع ومحدودة في أجزاء من مرتفعات جنوب غرب، وصولًا لمرتفعات الطائف، قد تشمل بشكلٍ متفرق أجزاء من منطقة المدينة المنورة، والله أعلم.