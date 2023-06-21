لإنشاء أنظمة زراعة مستدامة.. جامعة كاوست و"استدامة" يوقعان مذكرة تفاهم

وتهدف المذكرة التي تم التوقيع عليها في الجامعة إلى تكثيف التعاون القائم بين استدامة وكاوست في مجال الأبحاث والتعليم لتحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسستين والمتمثلة بتدريب العلماء الشباب وتطوير القدرات الوطنية وإنشاء أنظمة زراعة مستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مع التركيز على نحو خاص على المحاصيل الاستراتيجية.