لإنشاء أنظمة زراعة مستدامة.. جامعة كاوست و"استدامة" يوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وهو مركز أبحاث سعودي رائد ومتميز في مجال الزراعة المستدامة.
وتهدف المذكرة التي تم التوقيع عليها في الجامعة إلى تكثيف التعاون القائم بين استدامة وكاوست في مجال الأبحاث والتعليم لتحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسستين والمتمثلة بتدريب العلماء الشباب وتطوير القدرات الوطنية وإنشاء أنظمة زراعة مستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مع التركيز على نحو خاص على المحاصيل الاستراتيجية.
وستسمح مذكرة التفاهم لطلبة كاوست وباحثيها بإجراء تجاربهم في مرافق استدامة، وتطوير مشاريع بحثية وفعاليات علمية مشتركة وتنفيذها.
وقال نائب رئيس الجامعة للأبحاث، البروفيسور بيير ماجستريتي، الذي وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن كاوست: "جعلت كاوست، منذ تأسيسها، موضوع الغذاء من مجالات أبحاثها الاستراتيجية. وتمتلك الجامعة كل المقومات اللازمة من مواهب وموارد لمعالجة قضية الأمن الغذائي المستدام التي تعد من أهم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأضاف: ستسمح لنا هذه الاتفاقية مع استدامة بتأسيس برنامج متطور وكبير لتدريب الجيل القادم من علماء المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة المستدامة. وسيكون للأبحاث الجديدة التي يدعمها هذا التعاون تأثير ملموس على قطاع الزراعة داخل المملكة وخارجها.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن الصقير مدير عام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة: البحث والابتكار هو الوسيلة الأجدى والأنفع لتطوير الزراعة من أجل تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
وأكد أهمية التعاون بين الجهات البحثية لخدمة القطاع الزراعي والإسهام في التنمية الزراعية.
وأضاف: الزراعة المستدامة ضرورية لتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي وخلق توازن بيئي، حيث ستسهم اتفاقية كاوست واستدامة في دعم جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية في البلاد.