رابطةُ العالم الإسلامي تُدين جريمةَ قتل الأمريكية "أزجي" والطفلة "بانا" على يد قوات الاحتلال

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة والمتواصلة التي تُواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابَها، منتهكةً كلَّ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.