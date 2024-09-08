رابطةُ العالم الإسلامي تُدين جريمةَ قتل الأمريكية "أزجي" والطفلة "بانا" على يد قوات الاحتلال

أدانتْ رابطةُ العالم الإسلامي جريمةَ قتل الناشطة الأمريكية "آيسينور أزجي"، والطفلة "بانا أمجد بكر"، على يد قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيات مُتطرِّفةٍ محميةٍ من الجيش الإسرائيلي، جنوبَ نابلس، في إطار همجية القتل المُمَنهج والمستمِرّ في الأراضي الفلسطينية.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة والمتواصلة التي تُواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابَها، منتهكةً كلَّ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكَّد فضيلتُه على الضرورة المُلحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة، وتحرُّك منظومته الدولية لوقفِ هذه الوحشيّة المُمنهجة والمستمرّة ضد المدنيين الأبرياء، في الأراضي الفلسطينية.