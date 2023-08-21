مكة المكرمة.. تنفيذ مشروعي الطريق المؤدي لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام

وأضاف أن الطريق المؤدي لمنتزه جعرانة العام يهدف إلى توسعة الطريق الرابط بين مسجد الميقات بجعرانة وطريق الزيمة الجموم، ويسهم في توزيع كثافة الحركة المرورية للحد من كثرة الحوادث، وخدمة ساكني أحياء جعرانة والمناطق المتاخمة معها، كما يؤدي لسهولة وانسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق، بالإضافة إلى تسهيل تنقل ووصول الزوار والمعتمرين من طريق المدينة إلى ميقات جعرانة وكذلك إلى طريق السيل.