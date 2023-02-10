سقطت عليه بوابة حديدية.. جراحة عاجلة بالطائف تعيد لستيني قدرته على المشي

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حالة مريض يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من ضعف شديد في الطرفين السفليين مع احتباس في البول إثر سقوط بوابة حديدية على ظهره.
وفي التفاصيل التي ذكرتها "صحة الطائف" لـ"سبق"، فقد تم عمل أشعة مقطعية وفحص رنين مغناطيسي على الفقرات القَطنية، وقد تبين وجود كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية، مع كسر عرضي بالفقرة القطنية الأولى.
وأضافت: "عليه فقد قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات تم من خلالها تثبيت الفقرات 11 و12 الصدرية، والفقرات الأولى والثالثة والرابعة القطنية بعدد 9 مسامير وقضيبين ووصلتين دعامتين للقضيبين مع توسيع للقناة العصبية القطنية على المستوى الأول والثاني".
وأفادت بأن المريض خرج إلى غرف التنويم العادي حيث تلقى العناية الطبية حتى تحسن الضعف تمامًا وعودة التحكم بعملية التبول، في حين غادر المريض المجمع يمشي على قدميه على أن يتابع في العيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.
يُذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية تكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد المغربي، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد سليمان، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور سامح حامد.