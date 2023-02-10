سقطت عليه بوابة حديدية.. جراحة عاجلة بالطائف تعيد لستيني قدرته على المشي

وأفادت بأن المريض خرج إلى غرف التنويم العادي حيث تلقى العناية الطبية حتى تحسن الضعف تمامًا وعودة التحكم بعملية التبول، في حين غادر المريض المجمع يمشي على قدميه على أن يتابع في العيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.