"ممثل روسيا بالتعاون الإسلامي": العلاقات مع السعودية تتطور في اتجاهات مختلفة

وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019 ومحادثاته مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.