"ممثل روسيا بالتعاون الإسلامي": العلاقات مع السعودية تتطور في اتجاهات مختلفة

قال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبداللطيبوف: إن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تتطور بنشاط وفي اتجاهات مختلفة.
وأضاف "عبداللطيبوف" أن "المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية في المنطقة، ولدى روسيا علاقات شراكة استراتيجية في كثير من النواحي".
وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019 ومحادثاته مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال إن "روسيا والسعودية نجحتا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية؛ بما في ذلك على منصات المنظمات الدولية مثل أوبك+ والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة بريكس وغيرها"؛ مشددًا على أن علاقات موسكو الودية مع المملكة تعكس متانة العلاقات الروسية مع كل العالم الإسلامي.