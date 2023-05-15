وزير المالية: المملكة قدّمت 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العربي "فيديو"

أكّد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أن المملكة عملت مع مؤسسات التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي حيث أطلقت حزمة دعم مالي تزيد عن 10 مليارات دولار لهذا الغرض.
وأضاف الجدعان خلال اجتماع المجلس الاقتصادي ضمن الجلسات التحضيرية للقمة العربية أن السعودية حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون من خلال إطلاق الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليا لإعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه تحديات في سداد ديونها.
ولفت الجدعان إلى أن التحديات العالمية تتطلب تطوير نماذج مالية مستدامة بمنطقتنا، مشيرا إلى أن الأزمات أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
وشدد على أن المملكة قدمت عدة مبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة.