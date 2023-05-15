وزير المالية: المملكة قدّمت 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العربي "فيديو"

وأضاف الجدعان خلال اجتماع المجلس الاقتصادي ضمن الجلسات التحضيرية للقمة العربية أن السعودية حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون من خلال إطلاق الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليا لإعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه تحديات في سداد ديونها.