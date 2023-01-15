خدمات متكاملة لطواقم السفن المحلية والدولية.. إنشاء نادٍ للبحارة بموانئ المملكة

وقّع الاتفاقية من الجانبين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة شركة مراسي للخدمات البحرية طلال بن عثمان الحمدان؛ حيث يتضمن مشروعُ إنشاء نادي البحارة، تقديمَ عدد من الخدمات للبحارة، وأطقم السفن ومنها فندق يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات ومقاهٍ، ومطاعم مختلفة، ومتجر للسلع الغذائية، كما يضم ناديًا صحيًّا.