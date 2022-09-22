"الجاسر": النقل والخدمات اللوجستية تحصد ثمار برامج الإصلاح والتطوير في كافة قطاعاتها

وأضاف أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقف شاهدًا على حجم النمو والتطوير الكبيرين، الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات، حيث تحصد منظومة النقل والخدمات اللوجستية بفضل الرؤية النيرة للقيادة الرشيدة ثمار برامج الإصلاح ومشاريع التطوير في كافة قطاعات المنظومة؛ التي رفعت كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية بشكل بارز، ففي هذا العام؛ تصدرت الموانىء السعودية قائمة المؤشرات الدولية من بين 370 ميناءً في مختلف قارات العالم، حيث حقق ميناء الملك عبدالله المركز الأول عالميًا وفق مؤشر البنك الدولي في الكفاءة التشغيلية، كما حقق ميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالمياً، مما يسهم في تعزيز نمو حركة التجارة وتدفق سلاسل الأمداد ورفع كفاءة القطاع اللوجستي بالمملكة الذي شهد إطلاق خمس مناطق لوجستية متكاملة باستثمارات متنوعة من قبل القطاع الخاص العالمي والمحلي