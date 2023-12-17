بالمنظار ودون فتح جراحي.. إجراء أول عملية استئصال للمعدة بـ "سعود الطبية"

وأشار د. العقيل؛ إلى أن العملية تمّت بنجاح وتمكّن الفريق الطبي من استئصال كامل المعدة مع الغدد الليمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء عن طريق المنظار الجراحي دون فتحٍ، وغادر المدينة بعد أسبوع بصحة جيدة.