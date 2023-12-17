بالمنظار ودون فتح جراحي.. إجراء أول عملية استئصال للمعدة بـ "سعود الطبية"

نجح فريق طبي متخصّص بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار؛ لمقيمٍ في العقد السادس من العمر.
وأوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي والأورام الدكتور محمد العقيل؛ أن الفحوصات أثبتت تشخيصاً مبكراً بورم سرطاني بالمعدة عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة، وبعدها تم اتخاذ القرار بإعطائه 4 جرعات من العلاج الكيماوي، ثم إجراء العملية المقررة.
وأشار د. العقيل؛ إلى أن العملية تمّت بنجاح وتمكّن الفريق الطبي من استئصال كامل المعدة مع الغدد الليمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء عن طريق المنظار الجراحي دون فتحٍ، وغادر المدينة بعد أسبوع بصحة جيدة.