"وسن الزهراني": طموحي أن أكون "كابتن طيار" في أحد الخطوط السعودية بعد اجتياز كل الرخصة المهنية

‏‏وفي ردها على من يتخوّف من قيادة المرأة للطائرة أوضحت " الزهراني" : "المرأة النصف الآخر للمجتمع وهي شريك أساسي في صناعة المجتمعات والعقول وبناء المعرفة وقيادة التحول في سائر المجالات، ومن المؤكد أن كل من يلتحق بهذه المهنة من النساء لديها من القدرة والكفاءة المهنية والعقلية التي تؤهلها وهي إضافة إلى ذلك تخضع للعديد من الاختبارات والبرامج في سبيل الحصول على العديد من الرخص المهنية قبل أن يُسمح لها بالعمل في مجال الطيران".‏