فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسول بمنطقتي مكة المكرمة والباحة

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول، تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي مكة المكرمة والباحة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر أنه تم رصد وضبط مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد.
وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، كما تم رصد وضبط أحد الأشخاص قام بالتسول من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.
ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.