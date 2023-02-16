فيديو.. ضبط 4 أشخاص يمارسون التسول بمنطقتي مكة المكرمة والباحة

وأوضح حساب الأمن العام على تويتر أنه تم رصد وضبط مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد.