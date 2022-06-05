7 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" في مدارس "تعليم الجوف"‎‎

ومن المنتظر أن يؤدي أكثر من 18 ألف طالب وطالبة يدرسون في الصفين الثالث والسادس الابتدائي يوم الخميس المقبل، الاختبارات الوطنية "نافس" في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة.