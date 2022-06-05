7 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" في مدارس "تعليم الجوف"‎‎

أدى اليوم أكثرُ من 7 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الصف الثالث المتوسط في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، الاختبارات الوطنية "نافس"، في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة.
وتَطَلَّع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إلى تعاون المجتمع التعليمي وأولياء الأمور، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاختبارات.
وقال الغامدي: "نأخذ هذه الاختبارات بإيجابية تامة لمصلحة الطلاب والطالبات؛ بما في ذلك تحسين نواتج التعلم، وقياس مستوى ما تعلمه الطلبة، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم".
ومن المنتظر أن يؤدي أكثر من 18 ألف طالب وطالبة يدرسون في الصفين الثالث والسادس الابتدائي يوم الخميس المقبل، الاختبارات الوطنية "نافس" في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة.