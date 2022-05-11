7 أهداف طموحة تدفع المهندس فواز الشريف للترشح في انتخابات غرفة مكة

واكتسب المرشح فواز الشريف خبرات امتدت لأكثر من 20 عاماً، فهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ومهندس مستشار في الهيئة السعودية للمهندسين، بخبرة امتدت لأكثر من 20 عاماً في أعمال المراقبة والتشغيل والتحكم بأعمال المشاريع، تنقل فيها بين الأنشطة المختلفة في كثير من الأعمال، متوجاً كل تلك الخبرات بتأسيس شركة سفر للمقاولات إحدى أكبر الشركات في هذا المجال بمكة المكرمة، وذلك بإدارة المشاريع المتكاملة، وإدارة برامج التوطين، وإدارة فريق العمل بالمشاريع الإنشائية والاستثمارية.