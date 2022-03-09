7 جهات حكومية تتصدّر التقرير النصفي الثاني لأداء الأجهزة الحكومية لـ2021

يُذكر أن البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) في مركز التواصل بوزارة الإعلام، أطلق دورات تدريبية (عن بُعد) لممثلي الأجهزة الحكومية، منذ بداية عام 2021، لشرح آلية العمل على المنصة الإلكترونية "خدمات التواصل"، التي تهدف لتنسيق الأنشطة الإعلامية، ورفع جودة الخدمات، وإنجازها في الوقت المحدد لها.