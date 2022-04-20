70 % نسبة الالتزام بالتوطين في نشاط المستلزمات الرجالية بنجران

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، نفذت اللجنة في كل من نجران وحبونا زيارات ميدانية لنشاط المستلزمات الرجالية؛ وذلك للتأكد ومتابعة قرارات التوطين.
وأوضح "الدوسري" أن اللجنة زارت 69 محلاً في نجران وحبونا، ووجدت أن أعداد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 106 موظفين سعوديين، وأن أعداد الوافدين بلغ ٤٥ وافداً من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار أربع منشآت، وحصر فرصتي عمل جار تجهيزهما لشغلها بالسعوديين.
وأضاف "الدوسري" أن نسبة التوطين تجاوزت 70%، مهيباً بأصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توظيف السعوديين تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.