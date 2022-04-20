70 % نسبة الالتزام بالتوطين في نشاط المستلزمات الرجالية بنجران

وأوضح "الدوسري" أن اللجنة زارت 69 محلاً في نجران وحبونا، ووجدت أن أعداد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 106 موظفين سعوديين، وأن أعداد الوافدين بلغ ٤٥ وافداً من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار أربع منشآت، وحصر فرصتي عمل جار تجهيزهما لشغلها بالسعوديين.