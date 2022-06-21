707 كوادر فنيين و1100 جهاز.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف أعمال الإصحاح البيئي بالمشاعر

وأضاف أن الأمانة قسمت العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة على فترتين "صباحية ومسائية"؛ بحيث خصصت أربع فِرَق لمشعر عرفات، وفرقتين لمشعر مزدلفة، وعشر فِرَق لمشعر منى، وتضم كل فرقة مجموعة من الفنيين والمختصين والعمالة المدربة، مع تزويدها بعدد من الأجهزة المطورة، وسيارات الرش الفراغي، والميكروجين، وأجهزة الضباب والرذاذ، والأجهزة الأسطوانية.. كما أن العمل سيستمر حتى نهاية الموسم لتتولى تلك الفِرَق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.