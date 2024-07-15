خلال أسبوع.. "أمانة الرياض" تتابع تنفيذ 6000 تصميم لمناسيب الطرق والشوارع

وأضافت، أن هناك مشروعَيْن لتنفيذ وتصميم الإنارة خلال الفترة نفسها، و4 لهندسة المرور، و6000 تصميم لمناسيب الطرق والشوارع، وأكثر من 2144 م2 مسطحات إسفلتية، و9 مشاريع جارٍ تنفيذها للسيول.