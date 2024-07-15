خلال أسبوع.. "أمانة الرياض" تتابع تنفيذ 6000 تصميم لمناسيب الطرق والشوارع

واصلت أمانة منطقة الرياض، على مدى أسبوع، أعمال المتابعة للمشاريع المنفّذة؛ مستهدفة تحسين الخدمات، وسعياً للارتقاء بالتطلعات الهادفة إلى رفع جودة الحياة في المدينة، وتعزيز الاستدامة الشاملة.
يأتي ذلك ضمن جهود "الأمانة" لتحقيق أفضل الخدمات، وتعزيز كفاءة المرافق والبنى التحتية في العاصمة.
وأوضحت "الأمانة" أن إحصائياتها خلال الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو 2024م، شملت متابعة 21 مشروعاً جارٍ تنفيذها بينها 12 مشروعاً لتنفيذ الطرق و3 لتصميم الطرق.
وأضافت، أن هناك مشروعَيْن لتنفيذ وتصميم الإنارة خلال الفترة نفسها، و4 لهندسة المرور، و6000 تصميم لمناسيب الطرق والشوارع، وأكثر من 2144 م2 مسطحات إسفلتية، و9 مشاريع جارٍ تنفيذها للسيول.
وكشفت "الأمانة" عن إنجاز 100170 م2 لأعمال الأرصفة، و202 صيانة للوحات الإرشادية.