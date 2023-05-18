استعدادًا للقمة العربية.... "الإعلام" ترفع جاهزيتها لمندوبي القنوات والوسائل

ويتواجد أكثر من 100 قناة ووسيلة إعلامية داخلية وخارجية في قاعة ليلتي بحي الخالدية بجدة، التي تم اختيارها مقراً للمركز الإعلامي لنقل وقائع فعاليات القمة الـ 32 التي ستنطلق غدٍ الجمعة وما يسبقها من توافد قادة الدول.