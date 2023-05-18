استعدادًا للقمة العربية.... "الإعلام" ترفع جاهزيتها لمندوبي القنوات والوسائل

رفعت وزارة الإعلام، من جاهزيتها لتوفير أقصى وسائل الراحة لمندوبي القنوات والوسائل الإعلامية المحلية والعربية، بإشراف مباشر من وزير الإعلام سلمان الدوسري.
ويتواجد أكثر من 100 قناة ووسيلة إعلامية داخلية وخارجية في قاعة ليلتي بحي الخالدية بجدة، التي تم اختيارها مقراً للمركز الإعلامي لنقل وقائع فعاليات القمة الـ 32 التي ستنطلق غدٍ الجمعة وما يسبقها من توافد قادة الدول.
وعمد مراسلو القنوات الفضائية العربية والوطنية إلى الالتقاء بمحللين سياسيين لإلقاء الضوء على أحداث القمة والملفات التي ستكون محور البحث، وكذلك متابعة وصول القادة وإعداد تقارير .
وقد نجحت الوزارة في إنشاء المركز الإعلامي الذي تتواجد به شاشات لنقل أحداث وصول القادة منذ نزولهم إلى أرض المطار وانتقالهم إلى مقر إقامتهم.