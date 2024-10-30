خلال عمليتَيْن.. "مكافحة المخدرات" تُحبط ترويج الأمفيتامين في "الشمالية وحائل"

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من منع ترويج الأمفيتامين في منطقتَي الحدود الشمالية وحائل، خلال عمليتَيْن منفصلتَيْن.
تفصيلاً، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنٍ بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنٍ بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.