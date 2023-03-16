"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة حتى منتصف ليل الجمعة السبت.