عن تصريحات "بايدن" و"بلينكن".. كاتب سعودي: 3 أسباب وراء تغيّر لغة الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة

وعن ثالث الأسباب، يقول "السليمان": "إسرائيل" لم تكترث يوماً للقانون الدولي، لكن حلفاءها محكومون بمراعاة هذه القوانين على الأقل في الظاهر، والأخذ بعين الاعتبار مزاج الرأي العام في المجتمعات الغربية، التي صدمتها مشاهد القتلى الإسرائيليين في الساعات الأولى، لكنها صُدمت أيضاً في الأيام التالية بمشاهد الدمار في غزة وصور الأطفال الفلسطينيين الذين لا ذنب لهم في هذا الصراع الدموي!".