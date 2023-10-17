عن تصريحات "بايدن" و"بلينكن".. كاتب سعودي: 3 أسباب وراء تغيّر لغة الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة

يرصد الكاتب والمحلل السياسي خالد السليمان تغيّر لغة الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة، فقد بدأ بالتصريح للإسرائيليين باستخدام القوة المفرطة في استهداف غزة، ثم عاد اليوم ليتحدث عن حماية المدنيين ومعارضة الحصار، وضرورة البحث عن حلول سياسية، ويلفت الكاتب إلى ثلاثة أسباب أساسية وراء هذا التغير.
وفي مقاله "هل تراجع دعم إسرائيل؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "يُلاحظ تغيّر على لغة الخطاب الأمريكي تجاه الحرب على غزة، فما بدا في الساعات والأيام الأولى شيكاً مفتوحاً للإسرائيليين لاستخدام القوة المفرطة في استهداف غزة، دون تمييز بين المسلحين والمدنيين، عاد اليوم ليتحدث على لسانَي الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته عن حماية المدنيين ومعارضة الحصار وضرورة البحث عن حلول سياسية!
وعن أسباب هذا التغير، يقول "السليمان": "في الحقيقة حصلت "إسرائيل" على مهلة زمنية لتنفيذ هجماتها الفتاكة من بعض العواصم الغربية خاصة واشنطن ولندن وباريس، وعندما استنفدت وقتها لم يعد بوسع هذه الحكومات تجاهل حجم الدمار الهائل وأعداد الضحايا المدنيين خاصة الأطفال والنساء وتبريرها للرأي العام الذي ترجمته مظاهرات ترى أن ردة الفعل الإسرائيلية تجاوزت كثيراً حدود الدفاع عن النفس!".
ويضيف "السليمان" قائلًا: "كان أيضاً لمواقف دول عربية، مثل السعودية ومصر والأردن، دور مؤثر في فرملة المواقف الغربية، فالرسالة التي تلقّاها بلينكن في جولاته العربية كانت واضحة وحازمة، لا يمكن السماح لـ"إسرائيل" بالاستمرار في حملة إبادة وتهجير سكان غزة، كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تنتقد فرض الحصار ومنع الكهرباء والغذاء والمياه، وتصنفه على أنه خرق للقانون الدولي!".
وعن ثالث الأسباب، يقول "السليمان": "إسرائيل" لم تكترث يوماً للقانون الدولي، لكن حلفاءها محكومون بمراعاة هذه القوانين على الأقل في الظاهر، والأخذ بعين الاعتبار مزاج الرأي العام في المجتمعات الغربية، التي صدمتها مشاهد القتلى الإسرائيليين في الساعات الأولى، لكنها صُدمت أيضاً في الأيام التالية بمشاهد الدمار في غزة وصور الأطفال الفلسطينيين الذين لا ذنب لهم في هذا الصراع الدموي!".
كما يرصد "السليمان" تغيرًا يتعلق بالتدخل البري، ويقول: "تراجع احتمالات التدخل البري أو الحديث عن تقلص حجمه ربما يعكس تراجع الدعم الغربي المطلق للعملية الإسرائيلية، وإدراك "إسرائيل" أن اجتثاث الفصائل المسلحة قد لا يكون ممكناً بشكل جذري، وأن ثمناً باهظاً ستدفعه في غزة!".
وينهي "السليمان" مؤكدًا أنه: "يجب أن تدرك "إسرائيل" أن السبيل الوحيد للسلام هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وحتى يتحقق ذلك فإن الجرح سيبقى نازفاً!".