ارتكبوا مخالفات وروّجوا ممنوعات.. فيديو يستعرض الإطاحة بعدد من الجناة

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 4 مواطنين في الرياض قاموا بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.