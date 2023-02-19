"الشؤون الإسلامية" تباشر إزالة تعديات على 51 مسجدًا وجامعًا بمنطقة جازان

جاء ذلك في تقرير صادر عن إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالوزارة، أوضح أن التعديات اشتملت استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لـ"منازل، ومستوصفات، ومحطات وقود، ومزارع وغطاسات في آبار المزارع، وأحواش، وسكن عمالة" تسببت في ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بفواتير بعشرات الآلاف شهريًا".