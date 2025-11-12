مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال يشيد بجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال بالقارة الإفريقية

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العلمية المكثفة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة السنغالية دكار، والتي استمرت خمسة أيام، واستهدفت أكثر من 100 خطيب وداعية وطالب علم من مختلف مناطق السنغال، بالتعاون مع الجامعة الإفريقية، وبإشراف مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال.