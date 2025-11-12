مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال يشيد بجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال بالقارة الإفريقية

أشاد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، الأستاذ فتحي عيد محمد، بجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونشر المنهج الإسلامي الوسطي في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العلمية المكثفة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة السنغالية دكار، والتي استمرت خمسة أيام، واستهدفت أكثر من 100 خطيب وداعية وطالب علم من مختلف مناطق السنغال، بالتعاون مع الجامعة الإفريقية، وبإشراف مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في السنغال.
وأوضح الأستاذ فتحي عيد محمد أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للمملكة في تعزيز القيم الإسلامية الصحيحة ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف، مؤكداً أن مثل هذه الدورات تسهم في ترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز التواصل العلمي بين المؤسسات الدعوية والإسلامية في إفريقيا.
كما دعا المشاركين إلى الاستفادة من المحتوى العلمي للدورة بما يسهم في نشر الوعي، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، وبناء مجتمع متماسك، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً على دعمهم المتواصل للأنشطة الدعوية والعلمية في السنغال.