"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – لرياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومترًا/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.
كما نبّه المركز إلى أتربة مثارة على محافظتَي خيبر والعلا، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5)كم.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا، وتستمر حتى الـ ٧ مساء.