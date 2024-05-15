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"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة

تشمل ينبع وخيبر والعلا.. وتستمر حتى الـ7 مساء
"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – لرياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومترًا/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.

كما نبّه المركز إلى أتربة مثارة على محافظتَي خيبر والعلا، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5)كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا، وتستمر حتى الـ ٧ مساء.

المركز الوطني للأرصاد
المدينة المنورة
رياح شديدة

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