"الأرصاد": رياح شديدة وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – لرياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومترًا/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.