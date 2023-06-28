لقاء ولي العهد في منى إعلان نجاح للخطط الأمنية والخدمية والصحية لخدمة الحجيج

ويعتبر هذا اللقاء، الذي يقام كل عام، بمثابة مؤتمر دولي، يؤكد لمن يهمه الأمر في العالم، أن المملكة أفضل دول العالم التي تدير وتنظم الحشود البشرية، وبالتالي، تستطيع أن تؤمن لها كل ما تحتاج إليه من مستلزمات حياتية وغذائية وأمن وسلامة وصحة، في مساحة محدودة، ووقت معلوم، وإن كانت هذه الحقيقة معروفة للعالم، فهي تحتاج إلى التأكيد والتذكير بها عاماً بعد عام، في رسال غير مباشرة بأن المملكة لا تدخراً جهداً في تسخير كل الإمكانات لخدمة الحجيج.