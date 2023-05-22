فيديو.. باحث في طب الفضاء: الرحلة السعودية تدرس تأثير بيئة الفضاء على جسم الإنسان

وقال في لقاء بـ "الإخبارية"، إن التجربة تدرس المؤشرات الموجودة في الدم التي تعبّر عن صحة الدماغ والجسم من خلال ثلاث مراحل: الأولى منها جمع العيّنات على الأرض قبل السفر للفضاء لتوفير عيّنة مبدئية لمقارنتها بالعيّنات الأخرى، ثم التجارب نفسها بمحطة الفضاء الدولية، وأخيراً بعد العودة للأرض لدراسة تكيُّف الجسم واستجابته بعد الرحلة.