فيديو.. باحث في طب الفضاء: الرحلة السعودية تدرس تأثير بيئة الفضاء على جسم الإنسان

أوضح الباحث في مجال طب الفضاء الدكتور بدر شيرة؛ أن تجربة رحلة #نحو_الفضاء تستهدف دراسة تأثير بيئة الفضاء منخفضة الجاذبية وعالية الإشعاع على جسم الإنسان تحديداً الدماغ والجهاز العصبي.
ولفت شيرة؛ إلى أنه ستتم دراسة هيكل الدماغ وتدفق الدم فيه وكهربائيته والضغط بداخله باستخدام أجهزة حديثة بعضها يستخدم لأول مرة في الفضاء.
وقال في لقاء بـ "الإخبارية"، إن التجربة تدرس المؤشرات الموجودة في الدم التي تعبّر عن صحة الدماغ والجسم من خلال ثلاث مراحل: الأولى منها جمع العيّنات على الأرض قبل السفر للفضاء لتوفير عيّنة مبدئية لمقارنتها بالعيّنات الأخرى، ثم التجارب نفسها بمحطة الفضاء الدولية، وأخيراً بعد العودة للأرض لدراسة تكيُّف الجسم واستجابته بعد الرحلة.