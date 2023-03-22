"التجارة" تتيح إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان إلكترونيًّا للمتاجر المكانية والإلكترونية

وأوضحت "التجارة" اليوم أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًّا، تُسَهّل على التجار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية، ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.