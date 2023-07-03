"شؤون الحرمين" تشارك في حي حراء الثقافي بمعرض لمقتنيات الحرمين

وتَمثلت مشاركة الرئاسة في المعرض، بعرض الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة وفيلم تعريفي عن كيفية حياكة كسوة الكعبة، وشملت مشاركة الرئاسة منسجًا لكسوة الكعبة المشرفة يتيح للضيوف والزوار المشاركة في عملية النسج والتعرف على الجهود المبذولة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، إضافة إلى ركن رقمي تُعرض فيه شاشة تفاعلية تحتوي على أهم التطبيقات التي تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.