36 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن ينبع سجّلت 36 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة 34 مئوية، وجدة وجازان 33 درجة مئوية، القنفذة والوجه 32 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 7 درجات مئوية، تليها عرعر 9 درجات، وأبها وحائل 10 مئوية، وسكاكا ورفحاء 11 درجة، ثم بريدة والباحة وحفر الباطن والمجمعة 12 درجة مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وأبها وعرعر وسكاكا وطريف والطائف أعلى رطوبة 95% و90%.