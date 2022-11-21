36 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن ينبع سجّلت 36 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة 34 مئوية، وجدة وجازان 33 درجة مئوية، القنفذة والوجه 32 درجة مئوية.