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"وزير المالية": المملكة حريصة على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة
"الجدعان": الاستدامة المالية جزءٌ من قوانين المملكة وهناك صندوق خاص للتمكين
أوضح وزير المالية محمد الجدعان؛ أن المملكة حريصة على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة.
وأضاف الجدعان؛ نحن لا نحاول أن نحصل على آخر هللة من الشركات، لكن نحاول خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات؛ ما يعين الحكومة على الحصول على عوائد أكثر.
وتابع، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي 2023، أن الاستدامة المالية جزءٌ من قوانين المملكة، لافتاً إلى أن رسوم التراخيص والغرامات لا ترسل للخزانة، وهناك صندوق خاص لتمكين هذه القطاعات بالمحفزات المطلوبة.