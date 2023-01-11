"وزير المالية": المملكة حريصة على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة

وتابع، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي 2023، أن الاستدامة المالية جزءٌ من قوانين المملكة، لافتاً إلى أن رسوم التراخيص والغرامات لا ترسل للخزانة، وهناك صندوق خاص لتمكين هذه القطاعات بالمحفزات المطلوبة.