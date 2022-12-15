عسير.. حرائق وسيول وانهيار جبلي وتسمم غذائي.. فرضيات نفذتها بلديات المحور التهامي والساحل

نفذت بلديات المحور التهامي والساحل بمنطقة عسير، ممثلة في بلديات (محايل، رجال ألمع، المجاردة، بارق، قنا، بحر أبو سكينة، البرك، الساحل)، صباح اليوم، أربع فرضيات، ضمن خطة الأمانة لإدارة الكوارث والوقوف على جاهزية القطاعات البلدية، ضمن خطة الأمانة لإدارة الكوارث والوقوف على جاهزية القطاعات البلدية.
وكان أمين منطقة عسير المهندس عبدالله آل جالي، وجّه بالتنسيق مع محافظي ورؤساء المراكز الإدارية في نطاق المحور والجهات المعنية لإنجاح الفرضيات ومشاركة الجهات المعنية.
ونفذت جميع الفرضيات تحت إشراف غرفة عمليات بلديات المحور التهامي والساحل ومقرها بلدية محافظة محايل عسير، وكان هدفها قياس الجاهزية والنهوض بمستوى جميع الجهات المعنية بمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
وكانت الفرضية الأولى نُفذت في بلدية محافظة رجال ألمع الساعة 4:30 فجرًا عبارة عن حريق في إحدى الحدائق العامة وصعق كهربائي، فيما كانت الفرضية الثانية في بلدية قنا وقوع انهيار جبلي على بعض السيارات في الشارع العام الساعة 4:30 فجرًا.
فيما كانت الفرضية الثالثة في بلدية محافظة المجاردة فرضية تسمم غذائي مصدره أحد المخابز الساعة:7:30 فجرًا، كما نفذت بلدية محافظة البرك فرضية مداهمة سيول لإحدى القرى الساعة:7:30 فجرًا، وتم دعم جميع الفرضيات بالمعدات والآليات والكوادر البشرية من بلديات المحافظات والمراكز كل فيما يخصه بمشاركة فرق الدفاع المدني والشرطة والمرور وحرس الحدود والهلال الأحمر ومستشفيات المحافظات والجمعية الأهلية.
من جهة أخرى، قدم أمين منطقة عسير شكره للمحافظين ورؤساء المراكز وسائر القطاعات المشاركة، ووجّه جميع البلديات بالمنطقة بالتنسيق الإيجابي السريع الذي تبناه وقاده الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة في مثل هذه الحالات مع كل الشركاء، حمى الله بلادنا من كل مكروه.