عسير.. حرائق وسيول وانهيار جبلي وتسمم غذائي.. فرضيات نفذتها بلديات المحور التهامي والساحل

نفذت بلديات المحور التهامي والساحل بمنطقة عسير، ممثلة في بلديات (محايل، رجال ألمع، المجاردة، بارق، قنا، بحر أبو سكينة، البرك، الساحل)، صباح اليوم، أربع فرضيات، ضمن خطة الأمانة لإدارة الكوارث والوقوف على جاهزية القطاعات البلدية، ضمن خطة الأمانة لإدارة الكوارث والوقوف على جاهزية القطاعات البلدية.