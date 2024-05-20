وزير الإسكان يفتتح منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري2024

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي خلال افتتاح المنتدى أن الشركة لديها دور إستراتيجي في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وهو ما دفعها إلى إيجاد حلول نوعية واستباقية لتأمين سلاسل ودعم المحتوى المحلي، وذلك من خلال عدة برامج، مثل منصة مواد التي حققت تعاملات تصل إلى 2 مليار ريال، وبلغ عدد الاتفاقيات في المنصة منذ إطلاقها 140 اتفاقية مع أكثر من 90 مصنعًا وموردًا محليًّا، ساهمت بتحقيق وفورات للمطورين والمقاولين تجاوزت 20%، كما وصلت الشركة إلى تحقيق 54٪؜ كنسبة الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريعها وتعاقدت مع أكثر من 2000 منشأة محلياً من خلال برنامج ركائز الذي أطلقته الوطنية للإسكان مطلع هذا العام.