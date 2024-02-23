القنصل العام الفلبيني يعبر عن سعادته بيوم تأسيس السعودية

عبّر القنصل العام الفلبيني إدغار توماس أوكسيليان عن سعادته بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية وتمنياته للقيادة الرشيدة ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار على جميع الأصعدة، مقدمًا تهنئته بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث حققت خلالها العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حتى أصبحت من أفضل الوجهات الاستثمارية والصناعية والسياحية في المنطقة.
جاء ذلك بعد استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالإنابة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة القنصل العام الفلبيني خلال زيارته لمهرجان الزهور والحدائق في دورته الرابع عشرة التي تنظمها الهيئة الملكية بينبع، برعاية شركة جبين، يرافقه وفد رفيع المستوى من منسوبي القنصلية العامة بجدة مصطحبين عائلاتهم.
واطلع الوفد على مرافق المهرجان، وأبدوا سعادتهم بما شاهدوه في مدينة ينبع الصناعية من إنجازات حضارية مواكبة لتحقيق رؤية 2030، وبيئة استثمارية للصناعات والمستثمرين الأجانب، وتمتاز بجودة حياة فريدة يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين بمدينة ينبع الصناعية.