القنصل العام الفلبيني يعبر عن سعادته بيوم تأسيس السعودية

عبّر القنصل العام الفلبيني إدغار توماس أوكسيليان عن سعادته بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية وتمنياته للقيادة الرشيدة ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار على جميع الأصعدة، مقدمًا تهنئته بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث حققت خلالها العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حتى أصبحت من أفضل الوجهات الاستثمارية والصناعية والسياحية في المنطقة.