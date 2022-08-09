"النيابة العامة" و"الطيران المدني" تُوَقعان مذكرة تفاهم

كما أكدت المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات، والتدريب وعقد ورش العمل والندوات، وتطوير إجراءات الدراسات والبحوث، ورفع مستوى التواصل بين الجهتين؛ لتذليل الصعوبات والعقبات، وتحقيق سرعة الإنجاز في مجال العمل المشترك، إلى جانب مراجعة وتحديث وتطوير وحوكمة آلية معالجة القضايا الجزائية في نظام الطيران المدني من الهيئة إلى النيابة العامة؛ وذلك بشكل دوري يحقق المصلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.