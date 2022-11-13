رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يطلق "رالي تعزيز الصحة"

أطلق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ شارة البداية "لرالي تعزيز الصحة"، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وذلك خلال زيارته اليوم مخيم صحة حائل المقام على هامش فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2022.
وتجول رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على الأجنحة الصحية، وشاهد البرامج والأنشطة الهادفة لتعزيز الصحة ونمط الحياة ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني لجسم صحي سليم.
وقلّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل وسام "رالي تعزيز الصحة" لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.
وأوضح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان الشمري، أن مبادرة "رالي تعزيز الصحة" هو مشروع إبداعي ورالي صحي يحاكي رالي حائل الدولي، ويؤكد علاقة الرياضة بالصحة وفق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصحة لمجتمع صحي وحيوي تماشيًا مع مستهدفات التحول الصحي.
وأشار "الشمري" إلى أن المسار يحاكي بيئة حائل؛ حيث يمرّ المتسابق من خلاله بعدة محطات يقف عندها المتسابق بسيارته الكهربائية للفحص، ويتم أخذ علاماته الحيوية: تحاليل "سكر، كولسترول" - قياس الوزن وكتلة الجسم - تحديد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى قياس نسبة النيكوتين.
وأضاف: "في المحطة النهائية يحصل المتسابق على نقاط تؤهله إلى نيل جائزة الفوز برالي تعزيز الصحة، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي المناسب له، وذلك بهدف تشجيع الزوار للتحسين من نمط حياتهم اليومية والاستمتاع بحياة صحية وسليمة من الأمراض".