رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يطلق "رالي تعزيز الصحة"

وأشار "الشمري" إلى أن المسار يحاكي بيئة حائل؛ حيث يمرّ المتسابق من خلاله بعدة محطات يقف عندها المتسابق بسيارته الكهربائية للفحص، ويتم أخذ علاماته الحيوية: تحاليل "سكر، كولسترول" - قياس الوزن وكتلة الجسم - تحديد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى قياس نسبة النيكوتين.