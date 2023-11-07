تستمر 5 أيام وتنفّذها 39 فرقة.. إطلاق حملة الرش البؤري لـ 109 قرى بعسير

وأشارت المديرية أن الحملة ستغطي عددًا من المواقع المستهدفة في المحافظات والمراكز التي تشمل: (الفرشة، ظهران الجنوب، محايل، رجال ألمع، البرك، القحمة، مربة، الربوعة، سريان، ذهب، النجفة، الجهيفة، ردوم، ريدة، عياء).