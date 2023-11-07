تستمر 5 أيام وتنفّذها 39 فرقة.. إطلاق حملة الرش البؤري لـ 109 قرى بعسير

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أن إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، تعتزم إطلاق حملة رش المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي "البؤري" يوم الأحد المقبل.
وأشارت المديرية أن الحملة ستغطي عددًا من المواقع المستهدفة في المحافظات والمراكز التي تشمل: (الفرشة، ظهران الجنوب، محايل، رجال ألمع، البرك، القحمة، مربة، الربوعة، سريان، ذهب، النجفة، الجهيفة، ردوم، ريدة، عياء).
وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام وتغطي نحو 1911 منزلاً من خلال 39 فرقة للرش تضم 285 فرداً من القوى العاملة، تم تزويدهم بـ67 مركبة في 109 قرى.