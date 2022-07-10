وزير الشؤون الإسلامية يُعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة في الحج

وأفاد أن الوزارة بثّت أكثر من 6 ملايين و700 ألف رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية، وتزويد نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، وتوزيع 100 ألف عبوة مياه مبردة على ضيوف الرحمن بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وتوزيع 50 ألف عبوة مياه بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة، واستقبال أكثر من 100 ألف اتصال هاتفي عبر خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ10 لغات عالمية، ومشاركة 4000 متطوع من خلال أكثر من 120 فرصة تطوعية قدموا أكثر من 30 ألف ساعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.