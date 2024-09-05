جامعة الملك خالد تختتم أعمال المؤتمر السعودي الـ 12 للحوسبة والذكاء الاصطناعي

‏وأضاف "القحطاني" أن موضوعات الورش في اليوم الثالث اشتملت على "الحوسبة عالية الأداء في السحابة: إطلاق قوة Exascle وتحصين عملك للمستقبل" تلتها ورشة عمل "كشف قوة الحوسبة الفائقة" وورشة عمل "استغلال قوة البرمجة المتوازية باستخدام OpenMP" إضافةً إلى "نشر نماذج التعلم العميق على خادم الاستدلال NVIDIA Trion"؛ كما اشتملت أيضًا على ورشة عمل بعنوان "علم البيانات على منصات الحوسبة عالية الأداء اتجاهات في بنية الحوسبة عالية الأداء التي تُمكّن من تسريع علم البيانات"، وورشة عمل بعنوان "حوسبة عالية الأداء في السحابة: إطلاق قوة Exascale وتحصين عملك للمستقبل" وورشة "التعلم الآلي والعميق المتوازي والموزع على منصات الحوسبة عالية الأداء" وقد اختُتمت بورشة عمل "تطبيقات عملية لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي".