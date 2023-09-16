"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.