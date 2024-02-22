تداولته مواقع التواصل... "CNN": خطاب سعودي قوي أمام "العدل الدولية" يثير تفاعلاً حول غزة

وحسب "سي إن إن"، ورد في البيان على لسان العطية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إدانة "العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".