إسلام 15 شخصاً وتوزيع 30 ألف وجبة على مستفيدي "مخيم نور" بالدمام

يشار إلى أن الجمعية تجسد في هذا المخيم الذي يقام للعام السادس عشر على التوالي أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك من خلال مخيم الإفطار، حيث ركزت أعمالها الدعوية بشكل منظم، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية .