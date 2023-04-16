إسلام 15 شخصاً وتوزيع 30 ألف وجبة على مستفيدي "مخيم نور" بالدمام

وزع مخيم " إفطار ودعوة " السادس عشر والذي تقيمه جمعية الدعوة " نور" بالدمام 30 ألف وجبة، كما سجل المخيم 6400 ساعة تطوعية إلى جانب اعتناق 15 مسلماً جديداً للإسلام بينما بلغ عدد المعتمرين الذين استفادوا برحلات العمرة 183 شخصاً .
وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة نور يوسف الرشيد بأن المخيم يواصل أنشطته بنجاح منقطع النظير خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هـ، مشيراً إلى أن تقرير المخيم للثلث الثاني بين بأن عدد المستفيدين من الدروس بلغ 26100 شخص، كما تم تقديم 83 درساً بالإضافة إلى أن الدروس والدعوة لغير المسلمين بلغت 14 درساً .
وأوضح التقرير أن عدد المواقع التي يقام بها المخيم بلغت 3 مواقع، كما بلغت الجهات المشاركة ثلاث جهات من فرق تطوعية وجهات غير ربحية .
يشار إلى أن الجمعية تجسد في هذا المخيم الذي يقام للعام السادس عشر على التوالي أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك من خلال مخيم الإفطار، حيث ركزت أعمالها الدعوية بشكل منظم، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية .