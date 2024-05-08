مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضاغطاً على العصب السابع لأربعيني

بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 45 عاماً ، كان يعاني من ورم بالغده النكافيه ، تسبب في الضغط على العصب الوجهي السابع بالدماغ ، وتورم في الخد الأيسر وتشوه في شكل الوجه. ذكر ذلك الدكتور طلال الجهني استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والعنق الحاصل على الزمالة السويسرية.
والذي قال أنه فور وصول المريض للمستشفى ، تم إجراء الفحص السريري والإطلاع على تاريخه المرضي، وعمل أشعة مقطعية (C.T Scan) بالصبغة ، واتضح وجود ورم في الغدة النكافية بحجم 34X سم ، مسبباً ضغطاً شديداً على العصب السابع .
مفيداً بأن الفريق الطبي الذي ضم الدكتورهادي الحكمي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحاصل على الزمالة الكندية ، درس الحالة ونتائج الفحوصات، وتم اتخاذ قرار التدخل الجراحي ، إذ أخضع المريض لعملية دقيقة استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير الكامل، وتم فيها استئصال الورم بالكامل ، بعد أن كان ممتداً للفص العميق من الغدة وضاغطاً على العصب ، حيث تمكن الفريق الطبي من تحريره من تشابكه مع عصب الوجه السابع بالدماغ ، والمحافظة على العصب باستخدام أجهزة المراقبة العصبية، بالإضافة إلى تقنيات الملاحة العصبية المتطورة "Neuronavigation" والتي تتيح للطبيب إجراء العملية بدقة عالية وأمان تام.
وأضاف الدكتور طلال أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ، إذ بينت المؤشرات الحيوية تحسن حالة المريض بصورة ملحوظة، وقد انتهت لديه الأعراض السابق ذكرها ، كما بدأ يشعر بفكيه واستطاع تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية، بعد أن تلقى رعاية طبية فائقة على مدار يومين بقسم التنويم، ثم خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
واختتم د. طلال الجهني حديثه بالقول أنه هذه الجراحة تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمنطقة القصيم ، وتصنف ضمن الحالات الكبيرة والمعقدة ، وذلك لحساسيه المنطقة المحيطة بالورم لوجود العصب السابع المسؤول عن حركة عضلات الوجه ، حيث يتطلب إجراؤها توفر الإمكانيات العالية والأجهزة الحديثة ، بالإضافة إلى الكفاءات الطبية المتخصصة في جراحة أورام الرأس والرقبة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ، يعمل به استشاريون ذوو خبرة كبيرة في تشخيص وعلاج حالات أورام الرأس والرقبة ، والتي تشمل أورام الغدد النكافية واللمفاوية واللعابية والدرقية والجار درقية ، وأورام الحنجرة واللسان والرقبة .