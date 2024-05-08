مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضاغطاً على العصب السابع لأربعيني

مفيداً بأن الفريق الطبي الذي ضم الدكتورهادي الحكمي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحاصل على الزمالة الكندية ، درس الحالة ونتائج الفحوصات، وتم اتخاذ قرار التدخل الجراحي ، إذ أخضع المريض لعملية دقيقة استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير الكامل، وتم فيها استئصال الورم بالكامل ، بعد أن كان ممتداً للفص العميق من الغدة وضاغطاً على العصب ، حيث تمكن الفريق الطبي من تحريره من تشابكه مع عصب الوجه السابع بالدماغ ، والمحافظة على العصب باستخدام أجهزة المراقبة العصبية، بالإضافة إلى تقنيات الملاحة العصبية المتطورة "Neuronavigation" والتي تتيح للطبيب إجراء العملية بدقة عالية وأمان تام.