وزير الموارد البشرية يشيد بدعم القيادة الرشيدة لتمكين الأيتام

وأوضح أن لدى المؤسسة اليوم (52) شراكة في مجال التعليم، و(33) شراكة في مجال التوظيف، و(14) برنامجًا للدعم النفسي والاجتماعي للأيتام، وبرامج أخرى متنوعة في مجال الإعانات، والابتعاث، والتطوع، والإسكان، والاستشارات القانونية.