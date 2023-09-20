ولي العهد: الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك

وأضاف سموه خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»، أركّز وقتي لمُتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها، وهدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص، مستكملا: إن وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد.