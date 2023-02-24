العلا تستعد لاحتضان بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2023

ويعدّ هذا الحدث مساراً مهماً للتنمية ومشاركة المجتمع المحلي، حيث سيمثل أربعة فرسان محليين محافظة العلا في هذا السباق، مرتدين زي العلا الرسمي، في حين سيشارك أكثر من 40 شخصاً من سكان العلا بأدوار مختلفة مثل الإشراف والمساعدة البيطرية، بعد اختيارهم من بين مجموعة تضم أكثر من 80 شاباً وشابة خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة.