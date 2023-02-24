العلا تستعد لاحتضان بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2023

تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، 200 من أفضل الفرسان والفارسات في سباقات القدرة والتحمل في العالم، للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023، وهو السباق المرموق الذي يمتد طوله الإجمالي إلى 120 كم والمقرر إقامته في محافظة العلا التاريخية بتاريخ 4 مارس 2023.
وسيعرض مسار السباق الذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في تقويم لحظات العلا لعام 2023، المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الطبيعي والروعة التاريخية للعلا.
وينضم الفرسان والفارسات لسباق التحمل هذا من أكثر من 40 دولة، مما يسلط الضوء على عالمية الحدث.
وسيعود الفارس الفائز بسباق العام 2022، فيديريكو فيربير، من الأوروغواي للدفاع عن لقبه، في حين يأمل مواطنه أندريس ريفيرو بتحقيق نتيجة أفضل بعد حصوله على المركز الثاني العام الماضي.
وستقود الفرنسية مارغوت شازيل، التي احتلت المركز الثالث العام الماضي، التمثيل القوي للفارسات إلى جانب مواطنتها كاميل كولوم، للتنافس في بطولة تجذب أفضل أبطال الفروسية في العالم.
وقال فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "يعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل إحدى أكثر الفعاليات شهرة في تقويم لحظات العلا".
وأضاف: "نعتقد أن العلا توفر المكان المثالي لمثل هذه البطولة المرموقة وعالمية المستوى، وتتمتع الفروسية بانتشارٍ كبير وشعبية واسعة في المنطقة، وسيوفر هذا الحدث لسكان العلا تواصلاً بين تاريخهم والوقت المعاصر".
ويعدّ هذا الحدث مساراً مهماً للتنمية ومشاركة المجتمع المحلي، حيث سيمثل أربعة فرسان محليين محافظة العلا في هذا السباق، مرتدين زي العلا الرسمي، في حين سيشارك أكثر من 40 شخصاً من سكان العلا بأدوار مختلفة مثل الإشراف والمساعدة البيطرية، بعد اختيارهم من بين مجموعة تضم أكثر من 80 شاباً وشابة خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة.
وتأكيداً على التزام كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023 بتمكين المرأة؛ وصلت نسبة الإناث المشاركات في البرنامج التدريبي إلى 30%.
وأضاف جونز: "نمتلك في محافظة العلا الكثير من المرافق الرائعة والتاريخ، ولعل فعاليات مثل هذه تجتمع لإظهار تميزنا في الفروسية، كما نتطلع إلى الترحيب بمجموعة من أفضل الفرسان والفارسات من أنحاء المنطقة والعالم للتنافس في أحد أقوى سباقات القدرة والتحمل".
وستقام البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وتحمل تصنيف نجمتين (*CEI 2) خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك يومي 3 و4 مارس في ميدانٍ صحراوي شيد خصيصاً لهذه الفعالية، ويتوسط مجموعة من المناظر الطبيعية الرائعة لقرية الفروسية، وعلى مقربة من منطقة الحِجر، الموقع السعودي الأول الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسيخضع الفرسان والفارسات وخيولهم لفحص صارم وبروتوكولات اختبارية.
جدير بالذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 هي أحد أبرز الأحداث الرياضية في تقويم فعاليات لحظات العلا، الذي يشمل طواف السعودية للدراجات الهوائية (الذي أقيم في الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير) وسباق درب العلا (المقام من 23 إلى 24 فبراير).
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