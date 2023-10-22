أكثر من 170 ألف مستفيد من خدمات طب الأسنان بعسير

وأشارت إلى أن من قُدّمت لهم خدمات الأسنان بالمستشفيات وصلوا إلى 4786 مستفيدًا، وتوزعت تفاصيل الخدمة على النحو التالي: 6476 استعاضة سنية، 5381 إصلاح أسنان، 1913 علاج الجذور، 2333 جراحة فم، 130409 صحة فم، 2430 علاج وجراحة اللثة، 4007 عيادات عامة، 3186 طب أسنان أطفال، و330 عملية جراحية.