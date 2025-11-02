أفالون فارما توقّع اتفاقية تعاون مع "الهلال الأحمر" لتعزيز الثقافة الإسعافية

وقد مثّل شركة أفالون فارما في توقيع الاتفاقية الأستاذ حمود العنزي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لإسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تُوجت بحصولها على جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.