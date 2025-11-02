أفالون فارما توقّع اتفاقية تعاون مع "الهلال الأحمر" لتعزيز الثقافة الإسعافية

وقّعت شركة أفالون فارما اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التوعية الصحية والإسعافية، ودعم الجهود الوطنية لخدمة الإنسان أولاً.
وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، في خطوة تؤكد التزام “أفالون فارما” بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها لنشر الوعي الصحي والإسهام في تعزيز جودة الحياة.
وقد مثّل شركة أفالون فارما في توقيع الاتفاقية الأستاذ حمود العنزي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لإسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تُوجت بحصولها على جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ حملات توعوية في الإسعافات الأولية والصحة العامة، وتطوير محتوى تثقيفي يسهم في نشر ثقافة الاستجابة السريعة للطوارئ، إلى جانب دعم المبادرات والبرامج المجتمعية ذات البعد الإنساني والصحي، وتبادل الخبرات في المسؤولية الاجتماعية.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر وعياً وصحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع يتمتع بالسلامة والوعي الصحي.