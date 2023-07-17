بين 48 و19 مئوية.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن 48 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الدمام والأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض وبريدة والصمان ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية، ومكة المكرمة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والمجمعة 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، تليها الباحة 21 درجة، والطائف 24 مئوية، وطريف ونجران 25 مئوية.
وسجلت الوجه والدمام وجدة وينبع أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.