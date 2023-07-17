بين 48 و19 مئوية.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن 48 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.